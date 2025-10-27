Двама служители на МВР Кичево са заподозрени в съучастие при обир на бижутерски магазин в Гостивар

Двама служители на МВР в Кичево са задържани, а прокуратура в Гостивар е започнала разследване срещу тях по подозрение, че са участвали като съучастници в извършване на грабеж, съобщават и от двете институции в Северна Македония.

Става въпрос за двама полицаи от отдел „Вътрешни работи“ в Кичево, които заедно с още две лица, са влезли в магазин за бижута в Гостивар и със заплаха с огнестрелно оръжие са откраднали 18 килограма злато.

„Заподозрените са участвали в подготовката (на обира), като са разузнали местоположението и работата на магазина за бижута два дни преди обира. В самия ден те са обезопасили пътя на двете превозни средства, използвани за обира в Гостивар, със служебен автомобил на МВР”, се казва в съобщението на МВР, от където обясняват, че двата автомобила, с които е извършен обирът са намерени по-късно, като единият е бил запален.

След грабежа, който се случи на 10 октомври, от МВР съобщиха, че стойността на откраднатото злато е 1,8 милиона евро.