Синдикатите са против проекта на социалното министерство за промени в Кодекса на труда, чиято цел е насърчаване на колективното трудово договаряне

Синдикатите са против проекта на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда, чиято цел е насърчаване на колективното трудово договаряне.

КНСБ ще направи всичко възможно – от сигнализиране на всички възможни европейски институции до организиране на протести, за да направи така, че в България да няма имитиращо законодателство. Това каза пред журналисти Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха обсъдени транспонирането на директивата за минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне.

Това, което е предложено от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), е меко казано имитация на транспониране на директива, а подобни законови предложения, са скандални, каза още той. Смятаме, че МТСП трябва да смени името си и да зачеркне „труда“ от наименованието си и да бъде "министерство на скандалната политика", каза още Капитанов. По думите му с предложенията, които се правят, отново хората на труда остават без насърчаване за своето колективно договаряне на заплатите си. Няма насърчаване и спокойствие за синдикалната защита на работещите, но най-притеснителното е, че когато започнат да бранят правата си и искат по-високи заплати, най-вероятно ще бъдат арестувани, каза още той. В този контекст искаме да кажем на МТСП, че трябва да бъде ясно, че директивите, защитаващи работниците и служителите, не са по желание, а са задължителни за изпълняване, допълни Капитанов.

На местата, в които има колективен трудов договор, заплатата е минимум с 14% по-висока отколкото там, където няма, каза Любослав Костов, главен икономист в КНСБ. Действия като днешното ерозират значението на организирания колективен труд. В контекста на бюджета, който ще излезе до няколко дни, поставихме въпроса към министър Гуцанов да потвърди още веднъж размера на минималната заплата за следващата година, тъй като се бави разглеждането на постановлението на Министерския съвет и нашите членове ни питат какво се случва, добави той. Имаме уверението на министър Гуцанов, че минималната работна заплата ще бъде такава, каквато мина на обсъждане през тристранния съвет и каквато я знаем – 1213 лв. Всичко, различно от това, ще бъде несъгласувано с нас и не по надлежния ред – така, както казва българското законодателство, каза още Костов.

КТ „Подкрепа“ не подкрепи внесения законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, тъй като не открихме никакъв елемент, който да бъде обвързващ с директивата по отношение на създаване на механизъм за адекватни минимални работни заплати, каза Валери Апостолов, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“. Не видяхме всички онези действия, които държавата трябва да предприеме, за да може да се създадат условия за разширяване на обхвата на колективното договаряне, така че то да достигне 80% от работещите. Разбираме желанието на министерството да направи палиативен подход, с който да избегне санкции от Европа, създавайки „възможност“ да имаме законодателство, което да изчерпва транспониране на директивата, с което ние не сме съгласни, тъй като решаването „на парче“ не е това, което синдикатите желаят, добави Апостолов.

По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов каза, че ако не приемем промените в Кодекса на труда до края на годината, влизаме в наказателна процедура.