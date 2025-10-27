Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Мездра  
27.10.2025 18:34
По-високи ще бъдат цените на таксиметровите услуги в община Мездра следващата година, решиха общинските съветници на днешното си заседание. На база сегашните цени увеличението ще бъде с около 50%.

Предложението бе внесено от кмета Иван Аспарухов, след постъпило искане, придружено с подписка от таксиметровия бранш за повишаване на тарифите за километър пробег. Според информацията цените последно са били променени през 2021 г. и в момента са 0,79 лв. за дневна тарифа и 0,89 лв. за нощна.

С промяната се определят минимални и максимални цени на услугата. Дневната тарифа вече ще е от 1,20 лв./0,65 € до 1,70 лв./1,10 €. Нощната ще е от 1,30 лв./0,75 € до 1,80 лв./1,20 €.

За предложението гласуваха 15 съветници, един не участва в гласуването, а един гласува с „въздържал се".

 

/БИ/

