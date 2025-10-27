Подробно търсене

БФС наложи глоби на четири клуба от Първа лига, както и на Миньор (Перник) от второто ниво след 13-ия кръг

Атанас Василев
БТА, Лого на БФС
София,  
27.10.2025 18:11
 (БТА)

Дисциплинарната комисия на БФС наложи сериозни глоби на четири клуба от първа лига след като минаха седем мача от 13-ия кръг. С 2300 лева е санкциониран тимът на Локомотив (София), а по 1500 лева трябва да внесат Локомотив (Пловдив), Славия и Левски. Има санкция от 300 лева за ЦСКА. Във втора лига с 1900 лева е глобен Миньор (Перник) заради факли, бомбички и нецензурни скандирания от публиката.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 27.10.2025 г.
13-ти кръг, efbet Лига:
Със спиране от състезателни права
Даниел Иванов Иванов        ФК Спартак (Варна)  1    250
Дамян Иванов Йорданов       ФК Спартак (Варна)  1   1000
Илия Йорданов Юруков        ПФК Ботев (Враца)   1    300

    ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване
    За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
    За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва  ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
    За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

13-ти кръг Mr Bit Втора лига:
Преслав Стефчев Антонов     ОФК Спартак (Плевен)    1       150

Служебни лица
Благой Любомиров Босаков    ФК Хебър (Пазарджик)    -       100

    ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 750 лева.
    За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 150 лева.
    За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ - ДК наказва  ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
    За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 750 лева.

11-ти кръг - Елитна група U15
Кристиан Максимов Георгиев      ПФК Септември (София)    1
Иван Стоянов Иванов             ПФК Ботев (Пловдив)      1
Иван Мариянов Челебиев          Шипка Старс (Асеновград) 1
Никола Детелинов Ярославов      Етър (В. Търново)        1
Денислав Пламенов Петров        ПФК Лудогорец (Разград)  1

    ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване
    За обиди на служебни лица, на основание чл.22, ал.2, б. Й, колонка 4 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва Никола Детелинов Ярославов - състезател на ФК Етър (Велико Търново) със спиране на състезателни права за 1 среща.

5-ти кръг - Елитна юношеска групa 16 години Девойки
Ирина Христова Тодорова         ФК ЛП Суперспорт (София)    1

10-и кръг, държавно първенство за жени:
Наталия Валентинова Аржанова    Севлиево лейдис             1
Фидана Милчева Манчева          Севлиево лейдис             1

    ПО ДОКЛАД Ц окончателни и не подлежащи на обжалване
    За други неописани нарушения, на основание чл.22, ал.2, б. М, колонка 5 и във връзка с чл.6, ал.7 и ал.8 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва Фидана Милчева Манчева - състезателка на ФК Севлиево лейдис (Севлиев) със спиране на състезателни права за 1 среща.

 

/АВ/

