БФС наложи глоби на четири клуба от Първа лига, както и на Миньор (Перник) от второто ниво след 13-ия кръг

Дисциплинарната комисия на БФС наложи сериозни глоби на четири клуба от първа лига след като минаха седем мача от 13-ия кръг. С 2300 лева е санкциониран тимът на Локомотив (София), а по 1500 лева трябва да внесат Локомотив (Пловдив), Славия и Левски. Има санкция от 300 лева за ЦСКА. Във втора лига с 1900 лева е глобен Миньор (Перник) заради факли, бомбички и нецензурни скандирания от публиката.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 27.10.2025 г.

13-ти кръг, efbet Лига:

Със спиране от състезателни права

Даниел Иванов Иванов ФК Спартак (Варна) 1 250

Дамян Иванов Йорданов ФК Спартак (Варна) 1 1000

Илия Йорданов Юруков ПФК Ботев (Враца) 1 300

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

13-ти кръг Mr Bit Втора лига:

Преслав Стефчев Антонов ОФК Спартак (Плевен) 1 150

Служебни лица

Благой Любомиров Босаков ФК Хебър (Пазарджик) - 100

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 750 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ - ДК наказва ФК "Миньор" гр. Перник с имуществена санкция в размер на 750 лева.

11-ти кръг - Елитна група U15

Кристиан Максимов Георгиев ПФК Септември (София) 1

Иван Стоянов Иванов ПФК Ботев (Пловдив) 1

Иван Мариянов Челебиев Шипка Старс (Асеновград) 1

Никола Детелинов Ярославов Етър (В. Търново) 1

Денислав Пламенов Петров ПФК Лудогорец (Разград) 1

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди на служебни лица, на основание чл.22, ал.2, б. Й, колонка 4 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва Никола Детелинов Ярославов - състезател на ФК Етър (Велико Търново) със спиране на състезателни права за 1 среща.

5-ти кръг - Елитна юношеска групa 16 години Девойки

Ирина Христова Тодорова ФК ЛП Суперспорт (София) 1

10-и кръг, държавно първенство за жени:

Наталия Валентинова Аржанова Севлиево лейдис 1

Фидана Милчева Манчева Севлиево лейдис 1

ПО ДОКЛАД Ц окончателни и не подлежащи на обжалване

За други неописани нарушения, на основание чл.22, ал.2, б. М, колонка 5 и във връзка с чл.6, ал.7 и ал.8 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва Фидана Милчева Манчева - състезателка на ФК Севлиево лейдис (Севлиев) със спиране на състезателни права за 1 среща.