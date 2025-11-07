Парламентът обсъжда на първо четене законови промени, които се отнасят до фигурата на особения търговски управител в "Лукойл България“

Парламентът обсъжда на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до фигурата на особения търговски управител в "Лукойл България“. Точката беше включена като първа в дневния ред за днешното пленарно заседание след председателски съвет.

За включването ѝ в програмата гласуваха 129 народни представители, 60 бяха "против" и един се въздържа.

Искра Михайлова ("Възраждане") възрази, че този законопроект е внесен в 8:28 часа сутринта, след това се е състояло извънредно заседание на ресорната комисия. Комисията по енергетика се е провела преди обявения час, заседавала е една минута, в която не е било изчитано или дискутирано нищо по проекта на решение, посочи тя. Това ли е начинът, предвид че имате мнозинство, вие можете да направите каквото решите, направете го поне правилно, коментира Михайлова.

Не помня да е имало случай комисия да се е провеждала по-рано от обявения час умишлено, не давате дума на опозицията, но поне процедурно трябваше да позволите да участваме в тази комисия, коментира и председателят на "Морал, единство, чест" Радостин Василев. Той попита какво е наложило комисията да се проведе по-рано, за да не могат да участват народните представители от опозицията. Защото това, което виждам в законопроекта, е скрита, явна, пиратска национализация, а вчера тук гласувахте против одържавяването, което е на пазарен принцип, коментира Василев.

Председателстващият заседанието заместник-председател на парламента Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) каза, че има постъпило искане от председателя на Комисията по енергетика за включване на точката в дневния ред, това е било подложено на обсъждане на председателски съвет и сега се поставя на гласуване в пленарната зала. Във всички ситуации, в които има извънредност, която касае националния интерес и всички български граждани, трябва да действаме с бързина и решителност, каза Ангелов.

Отхвърлено и при прегласуването беше искането на „Продължаваме промяната-Демократична България“ да се проведе изслушване на министър-председателя Росен Желязков, министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на икономиката Петър Дилов и на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" Деньо Денев във връзка с рисковете от наложените от САЩ санкции, плана на правителството и задължителните запаси. Предложението беше отхвърлено и при прегласуването с 88 гласа „за“, 104 „против“ и 25 „въздържал се“.

Депутатите удължиха законодателната част от заседанието си до изчерпване на първа точка и след това се очакват четири часа парламентарен контрол.

По искане на "Продължаваме промяната-Демократична България", а после и на "Възраждане" бяха дадени две почивки от по 15 минути.