Турнир по стрелба с пистолет бе организиран в Нови пазар по повод професионалния празник на полицията

Турнир по стрелба с пистолет за служители на МВР бе организиран в стрелбищния комплекс в Нови пазар. Традиционната спортна надпревара бе по повод професионалния празник на полицията - 8 ноември, ден на Свети Архангел Михаил, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

В турнира се включиха служители от всички структурни звена на МВР, разделени в девет отбора. Първо място в комплексното класиране зае отборът на Районно управление - Шумен с общ резултат от 203 точки, следван от отбора на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР с резултат от 198 точки. На трето място се класира тимът на Районно управление - Нови пазар с резултат от 196 точки, добавиха от пресцентъра на полицията.

В индивидуалното класиране с личен резултат от 74 точки първи се класира Александър Асенов от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, втори, с резултат от 73 точки, е Евгени Иванов от Районно управление - Нови пазар, трети се класира Николай Николов от сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР - Шумен.

Грамоти за класиралите се на призови места бяха връчени от директора на ОДМВР- Шумен ст. комисар Георги Гендов. Той поздрави служителите като им пожела Свети Архангел Михаил, който символизира властта, изпълняваща закона, да бди над всички, да ги закриля и да им помага при трудности. Общо 32-ма служители на ОДМВР - Шумен са наградени със заповед на директора с отличие „Писмена похвала“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения по повод празника на полицията, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Както БТА предаде, служители на ОДМВР в Шумен отбелязаха през юли 146-ата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи със спортни турнири и ден на отворените врати пред сградата на районното ѝ управление.