Пътят Сливен – село Самуилово е отворен за движение след катастрофата, при която загина жена

Възстановено е движението по пътя Сливен – село Самуилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. Огледът на мястото на тежкото пътнотранспортно произшествие е приключил.

Както БТА предаде по-рано, сигналът за инцидента е подаден в 7:35 ч. По първоначални данни са се ударили три леки автомобила. При катастрофата е загинала жена, каза говорителят на полицията Първолета Мандинска.

Към момента няма данни за други пострадали. Причините за катастрофата се изясняват.