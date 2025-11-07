Управляващото мнозинство си е направило тайна комисия за "Лукойл"“, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Управляващото мнозинство си е направило тайна комисия за "Лукойл" , заяви пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във връзка със законопроекта за "Лукойл" – България, който наложи свикване на извънредна енергийна комисия. Комисията е била свикана от 9:00 ч. за 9:10, но в 9:10 ч. вече е приключила, каза той.

Казусът в парламента се обсъжда, след като компанията "Гънвор" (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл". Преди това съобщение Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия.

Ситуацията в парламента е безпрецедентна. Тепърва трябва да гледаме законопроекта, обяви Костадинов. "Става въпрос за кражбата на един огромен актив", твърди той. В момента, в който българската държава, в лицето на Пеевски и Борисов, посегне на този актив, тя ще създаде много сериозни проблеми, коментира още Костадинов. Ще бъдат конфискувани българските активи в Русия, каза той. Кой ще компенсира българските собственици, запита лидерът на "Възраждане".

Хората, които в момента панически се опитват да предотвратят кризата с горивата, която се задава на хоризонта в България, нямат абсолютно никаква представа какво предстои да се случи, смята Костадинов.