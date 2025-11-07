По-висок размер на таксите за социални услуги в Община Тунджа през 2026 предвижда проект на нова наредба

По-висок размер и нов начин на формиране стойността на услугите по домашен социален патронаж в Община Тунджа, предвижда проект на общинска наредба. Промените са обусловени от ръста в цените на стоки и услуги, също и по-високите нива на минимална и средна работни заплати. Новите такси ще влязат в сила от 1 януари 2026 г., се посочва в проекта, публикуван на интернет страницата на местната власт.

Към момента потребителите на „Домашен социален патронаж“ заплащат за социалната услуга според дохода си, като най-високата такса е в размер на 48 лева месечно или 2,00 лв. на ден.

От догодина хората, ползващи услугите на Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” в село Победа, например, вече ще заплащат фиксирана месечна такса от 70 лева (35,79 евро).

Аргумент за увеличението е, че според разчети на предприятието един храноден в момента възлиза на не по-малко от 5,00 лв., тоест, ръстът на цената e с над 100 процента. Отчитайки социалния елемент на услугата, Общината предлага именно фиксирана месечна такса, която е по-ниска от реалния ръст на разходите, пише в мотивите си кметът Станчо Ставрев.

За потребителите на домашния социален патронаж със седалище в с. Болярско се предлага месечната такса да е в размер, съответстващ на реалната издръжка на един човек, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

Друга промяна касае хората, получаващи готова храна по договори с външни доставчици. „При провеждането на обществени поръчки се оферират цени на краен продукт, които ежегодно са средно с 10 процента по-високи спрямо предходната година. В този случай е резонно да не се определят пределни такси за услугата, а те да се съобразяват с достигнатата договорна цена”, пише в мотивите към предложението.

Така размерът на таксата ще се определя, като броят на дните с ползвана храна се умножи по цената на един храноден, достигнат с цената на договора на доставка, посочва вносителят.

Въвеждане на такси за ползване на Посетителския център в местността Бакаджик е друга промяна, предвидена в проекта за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа. През летния период (май-септември) за ползването на центъра за едно денонощие ще се плаща по 100 лв. (51,13 евро). В зимния сезон (октомври - април), когато има и разходи за отопление, цената става двойна – по 200 лв. (102,26 евро).

Заложените промени в проекта за нормативен акт предстои да бъда внесени за разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет. До началото на декември т. г. всички заинтересовани могат да се запознаят с конкретните предложения и мотивите към тях на уебстраницата на Община Тунджа, както и дадат становища по тях. Мнения се приемат в деловодството на Общината, също и по електронна поща на адрес: contact@tundzha.bg.