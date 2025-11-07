Роби Кийн след победата над Лудогорец: "Познавахме съперника и бяхме уверени, че можем да спечелим"

Старши треньорът на Ференцварош - Роби Кийн, похвали унгарския отбор за представянето при снощната победа с 3:1 над гостуващия български първенец Лудогорец в четвъртия кръг на основната групова фаза на футболния турнир Лига Европа.

"Играхме много добре още от първата минута. Познавахме съперника и бяхме уверени, че можем да спечелим. За щастие и резервите се включиха добре. Във всеки мач има напрежение. Не толкова за мен, защото аз много не го мисля. Винаги целта ни е единствено победа. Ако бяхме в серия от четири поредни загуби, например, тогава със сигурност щеше да има истинска напрежение. Бяхме наясно, че Лудогорец не е в лесна позиция. Затова искахме да вкараме рано, за да ги пречупим. Хубаво е, че победихме, но не гледаме твърде напред. Най-важен е следващият мач", коментира ирландският специалист.

С третия си пореден успех в турнира Ференцварош събра 10 точки и се изкачи на третото място в класирането в средата на кампанията в груповата фаза. Лудогорец остана с 3 пункта след третото си последователно поражение и заема 30-ата позиция.

"Благодаря за подкрепата на феновете. Тя пяха и скандираха през цялата среща. Що се отнася до информациите за мое напускане - това са спекулации. Нищо не мога да направя срещу тях. Но това показва, че върша добра работа във Ференцварош. От много време съм във футбола и винаги е имало слухове, но в този момент се чувствам добре тук и съм изцяло фокусиран върху развитието на отбора", каза още Кийн, визирайки публикации в британските медии от тазци седмица, че е сред основните кандидати за поеме Уулвърхямптън от английската Висша лига, като също така е свързван и с мениджърската позиция в шотландския гранд Селтик.