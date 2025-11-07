Маргарита Димитрова кани посетителите на интелектуално пътешествие в инсталацията “1.5 С: Есен“

Разхищението, самоизмамата в ежедневието, екологичната памет и представите за крайност и промяна са акцент в проекта “1.5 С: Есен“ на Маргарита Димитрова. Инсталацията ще бъде представена от 6 до 8 ноември, съобщават домакините.

“Тя е сянката, хвърлена от предишните решения – мостът към Бледия Конник, който вече не пита, а затваря кръга“, казва Маргарита Димитрова. Авторката насочва вниманието на посетителите към теми като разхищението, илюзиите и самозалъгването в ежедневието на човека, паметта и смъртта на Земята.

От екипа посочват, че Маргарита Димитрова води посетителите на концептуално пространство “Дом“ на интелектуално пътешествие и ги приканва да погледнат внимателно, защото “зад красотата и аромата, зад изобилието и формата“ се крият сенките на четиримата конници“.

