Земетресение с магнитуд 6 разтърси Андаманските острови в Индия

Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес Андаманските острови, част от съюзната територия Андамански и Никобарски острови в Индия, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.

Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 км, допълва центърът.

Засега няма съобщения за жертви или материални щети.

Не е издадено предупреждение за опасност от цунами.