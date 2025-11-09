Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Андаманските острови в Индия

Светослав Танчев
Снимка: БТА
Делхи,  
09.11.2025 09:21
Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес Андаманските острови, част от съюзната територия Андамански и Никобарски острови в Индия, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.

Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 км, допълва центърът.

Засега няма съобщения за жертви или материални щети.

Не е издадено предупреждение за опасност от цунами.

