Земетресение с магнитуд 6 разтърси Андаманските острови в Индия

site.btaЗеметресение с магнитуд 6 разтърси Андаманските острови в Индия
Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес Андаманските острови, част от съюзната територия Андамански и Никобарски острови в Индия, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.
Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 км, допълва центърът.
Засега няма съобщения за жертви или материални щети.
Не е издадено предупреждение за опасност от цунами.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина