В Клуба на дейците на културата в Ловеч ще бъде представена изложба на български илюстратори на детски книги

В Клуба на дейците на културата (КДК) в Ловеч ще бъде представена изложбата "Радост, тъга и надежда. 25 български илюстратори на детски книги". Това съобщи за БТА председателят на КДК Жанина Илиева.

Тя допълни, че експозицията е имала премиера на най-престижния форум за детска литература – на Панаира на детската книга в Болоня, Италия, през миналата година, след което е гостувала в Пловдив, Варна, Несебър и други градове, а на 13 ноември, четвъртък, и в Ловеч.

Изложбата представя оригинални илюстрации на 25 съвременни български художници, работещи в областта на детската книга. Нейни куратори са творческият тандем Антон Стайков и Свобода Цекова, които в работата си по проекта акцентират върху художествения подход, наративните техники и индивидуалния стил на авторите. Всеки от илюстраторите е презентиран чрез фрагмент от работата му по конкретна книга, допълнен от QR код, който отвежда към допълнително съдържание в сайта на проекта – booksforkids.bg. Той е реализиран от асоциация "Култура и книжовност" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Национален фонд "Култура".

Българските илюстратори, представени в изложбата "Радост, тъга и надежда", са Аля Маркова, Антония Мечкуева, Веселин Праматаров, Вяра Бояджиева-Кастелейн, Деница Минева-Деланд, Елица Сърбинова, Ива Сашева, Ина Христова, Калина Мухова, Катина Пеева, Кирил Златков, Лиляна Дворянова, Люба Халева, Мартин Станев, Миглена Папазова, Мила Янева-Табакова, Мира Мирославова, Пенко Гелев, Сиана Захариева, Сотир Гелев, София Попйорданова, Стела Драйс, Юлиан Табаков и Ясен Григоров.