Назначаването на особен управител на активите на "Лукойл“ гарантира стабилност на доставките на горива, каза Костадин Ангелов

Назначаването на особен управител на активите на "Лукойл" има за цел да гарантира стабилност на доставките и да защити националния интерес. Това каза в ефира на БНТ заместник – председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.
На две четения в едно заседание в петък парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България.
"Това решение беше взето, за да защити националният интерес, да защити българските граждани и да гарантираме, че няма да има проблем, след като влязат тези санкции в действие след 21 ноември“, каза Костадин Ангелов.
Според него основната цел на особения управител е да осигури стабилност на доставките. "Най-важното е, че ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките и гаранция за това, че българите ще имат горива. Това е нашата основна цел", посочи той.
Заместник-председателят на парламента уточни как ще се процедира с "Лукойл" и какви гаранции се предвиждат за финансовите средства от продажбата ѝ. "Това, което е важно, "Лукойл" ще бъде оценена на пазарна стойност. Тя ще бъде продадена, ако изобщо бъде продавана, на този, който даде най-добра цена. Парите, които ще бъдат събрани от тази продажба, ще отидат в банка. България е гарант за това. Те ще бъдат съхранявани в Българската банка за развитие, в сметка, и ще бъдат върнати на собствениците, когато санкциите бъдат премахнати. Това, което се случва, е обсъдено както със САЩ, така и с Европейската комисия", каза Ангелов.
Той коментира и дали придобиването на рафинерията от Българския енергиен холдинг (БЕХ) е национализация, като не изключи като възможен този сценарий. "Национализация означава нещо да се вземе без да се платено, когато говорим за плащане в специална сметка не говорим за национализация“, обясни той.
По отношение на бюджета Константин Ангелов отбеляза, че е възстановен диалога с работодателите. "За левите партии този бюджет е десен, за десните партии този бюджет е ляв...фискалната стабилност за нас е цел", каза още той.
