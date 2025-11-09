Подробно търсене

Вярата е докосване до Божията любов, каза в неделната служба в Търговище отец Славчо Проданов

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Вярата е докосване до Божията любов, каза в неделната служба в Търговище отец Славчо Проданов
Вярата е докосване до Божията любов, каза в неделната служба в Търговище отец Славчо Проданов
Неделна служба в храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище беше водена от отец Славчо Проданов, снимка: кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова (ЕВ)
Търговище,  
09.11.2025 10:46
 (БТА)
Етикети

За вярата, която може да даде човешкото сърце, говори архиерейският наместник на Търговищка духовна околия отец Славчо Проданов по време на неделна служба в храм "Св. Йоан Рилски“ в Търговище. Днес Православната църква почита паметта на свети Нектарий Егински

"Вярата, тя е царствена сила. Но – ще кажете, че любовта е по силна от вярата. Вярно е, че любовта е силна. Тя е по-силна, защото е Божествена сила. Любовта е сам Бог“, каза той. 

Отец Славчо Проданов обясни, че ако се докоснем до любовта, до тази царствена любов, докоснали сме се до Бог. 

По думите му вярата е друго нещо. Вярата е човешко нещо. "Но ако имаме силна вяра, наистина нейните акорди ще се докоснат до безкрайния океан от Божията любов. Това е вярата – да се докоснем до Божията любов. Да се докоснем до самия Бог. Трябва ни вяра! Господи, благослови ни във вяра. Дай ни вяра и с наши сили да ти благодарим“, завърши службата отец Славчо Проданов.

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:23 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация