Вярата е докосване до Божията любов, каза в неделната служба в Търговище отец Славчо Проданов

За вярата, която може да даде човешкото сърце, говори архиерейският наместник на Търговищка духовна околия отец Славчо Проданов по време на неделна служба в храм "Св. Йоан Рилски“ в Търговище. Днес Православната църква почита паметта на свети Нектарий Егински .

"Вярата, тя е царствена сила. Но – ще кажете, че любовта е по силна от вярата. Вярно е, че любовта е силна. Тя е по-силна, защото е Божествена сила. Любовта е сам Бог“, каза той.

Отец Славчо Проданов обясни, че ако се докоснем до любовта, до тази царствена любов, докоснали сме се до Бог.

По думите му вярата е друго нещо. Вярата е човешко нещо. "Но ако имаме силна вяра, наистина нейните акорди ще се докоснат до безкрайния океан от Божията любов. Това е вярата – да се докоснем до Божията любов. Да се докоснем до самия Бог. Трябва ни вяра! Господи, благослови ни във вяра. Дай ни вяра и с наши сили да ти благодарим“, завърши службата отец Славчо Проданов.