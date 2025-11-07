Подробно търсене

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери: "Като цяло доминирахме"

Кремена Младенова
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери: "Като цяло доминирахме"
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери: "Като цяло доминирахме"
снимка: AP Photo/Darren Staples
Бирмингам,  
07.11.2025 10:35
 (БТА)

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери заяви след домакинската победа с 2:0 над Макаби Тел Авив в турнира Лига Европа, че тимът му е допуснал противникът да стигне до повече шансове от планираното.

"Допуснахме да имат повече шансове, отколкото планирахме. Те искаха да постигнат нещо тук и играха много концентрирано. Като цяло доминирахме, разчитайки на нашата страст и опит в Европа", коментира Емери, цитиран от TNT Sports.

Попитан за отношението на отбора си на почивката и това, което е казал на футболистите си, Унай Емери обясни: "Не се разочаровайте, опитайте се да играете с по-голяма страст. Ще направим по-добро второ полувреме. И това беше много добре, защото имаме нужда от играчи, които вкарват голове. Дониел Мален вкарва, Оли Уоткинс също, а Иън Маатсен добавя качество в наказателното поле и също може да бележи."

Двете попадения за английския състав срещу Макаби реализираха Маатсен в първата минута на добавеното време на първата част и Мален от дузпа в 59-ата минута.

/КМ/

Свързани новини

07.11.2025 09:30

Шестима души бяха арестувани близо до футболния стадион "Вила Парк" в Бирмингам

Според "Дейли Телеграф" протестите са се провели преди мача от четвъртия кръг на Лига Европа между английския Астън Вила и израелския Макаби Тел Авив, който завърши с победа с 2:0 за домакините.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:17 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация