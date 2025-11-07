Шестима души бяха арестувани близо до футболния стадион "Вила Парк" в Бирмингам по време на няколко произраелски и пропалестински протеста.

Според "Дейли Телеграф" протестите са се провели преди мача от четвъртия кръг на Лига Европа между английския Астън Вила и израелския Макаби Тел Авив, който завърши с победа с 2:0 за домакините.

Според изданието, няколкостотин пропалестински демонстранти са се събрали близо до "Вила Парк", някои от които са скандирали обидни лозунги. Те са били възмутени от поддръжници на еврейската държава, събрани близо до стадиона. В статията се посочва, че много от тях са били несъгласни с това, че полицията е заключила произраелски активисти, протестиращи срещу забраната за фенове на Макаби да присъстват на мача, на баскетболно игрище близо до стадиона.

Общо приблизително 700 полицаи са осигурявали охраната на двубоя. Както посочва "Дейли Телеграф", това е седем пъти повече от броя на полицаите, присъстващи по време на други мачове на Астън Вила от европейските клубни турнири.

Полицията на Уест Мидландс съобщи, че четирима души са арестувани за нарушения на обществения ред (три, от които са били на расистка основа), един за отказ да свали маска и друг за неспазване на разпореждания на органите на реда.