Защитникът на Астън Вила Иън Маатсен: "Най-важното е, че спечелихме срещу Макаби Тел Авив"

Защитникът на Астън Вила Иън Маатсен коментира, че двубоят срещу Макаби Тел Авив от Лига Европа, спечелен с 2:0 в Бирмингам, е бил доста труден.

"Чувстваме се много уверени у дома. Получи се тежък мач срещу добър съперник. Те не дойдоха тук, за да стоят само в защита, а имаха и няколко шансове да отбележат", заяви Маатсен пред TNT Sports.

"Ние обаче не допуснахме гол. Трябваше да останем спокойни и да продължим да доминираме. Второто полувреме беше по-добро за нас, а най-важното е, че спечелихме домакинска победа", добави футболистът на Астън Вила, който реализира първия гол в мача.

Английският тим заема шесто място във временното класиране в основната фаза на Лига Европа с три успеха от четири кръга до момента, докато Макаби е в дъното на подреждането, на 34-а позиция след три загуби и едно равенство.