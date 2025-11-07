Двама души са настанени в болницата в Добрич след катастрофа в града

Двама души са настанени за лечение в болницата в Добрич след катастрофа по булевард "25-и септември" в града. Това е посочено в бюлетина на Областната дирекция на МВР – Добрич.

Сигналът за инцидента е подаден около 22:30 часа снощи. Пристигналите на място екипи установяват лек автомобил БМВ, управляван от 21-годишен неправоспособен мъж. Водачът губи контрол над автомобила поради несъобразена скорост, последователно се удря в метално табло, предпазни парапети и билборд, монтирани в разделителната ивица между пътните платна. При инцидента са пострадали водачът на автомобила, който е с фрактури на лява ръка и лява раменна кост, и момиче на 16 години, което е било в автомобила. То е настанена в отделението по неврохирургия за наблюдение. Няма опасност за живота на пострадалите при инцидента.

При извършената справка в информационните масиви на МВР е установено, че моторното превозно средство е с регистрационни табели, издадени за друг автомобил. По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж е с опасност за живота след друго тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между селата Бежаново (община Генерал Тошево) и Захари Стояново (община Шабла). Сигналът за инцидента е подаден на 5 ноември, около 17:00 часа. Според първоначалната информация лек автомобил "Фиат" навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в лек автомобил "Фолксваген", управляван от 43-годишен мъж.

След удара и двете коли напуснали пътното платно, а "Фиат"-ът се самозапалил. Водачът му е напуснал автомобила преди пристигането на екипите. Пожарникари от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РС ПБЗН) – Шабла са успели да потушат огъня.

По-късно вечерта шофьорът на "Фиат"-а е открит в района на село Захари Стояново. Екипи на филиала на спешна помощ в Шабла са го транспортирали във Военноморската болница във Варна. Вчера от лечебното заведение е съобщено, че мъжът е в реанимация, на апаратна вентилация, с 28% изгаряния и с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на годината в област Добрич са настъпили 112 тежки катастрофи, при които са загинали 11 души, а 148 са ранени. Десет от жертвите и 81 от ранените са при инциденти извън населени места, основно заради превишена и несъобразена скорост. Продължава да е висок делът на т.нар. самокатастрофирали водачи, като са регистрирани 33 произшествия с шестима загинали и 48 ранени.