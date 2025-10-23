Подробно търсене

Полицията във Варна задържа 65-годишен грузинец, издирван с Червена бюлетина

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Снимка: Архив/БТА
Варна,  
23.10.2025 14:08
 (БТА)

Гражданин на Грузия, издирван с Червена бюлетина, е задържан във Варна, съобщиха днес от пресцентъра на дирекцията на полицията в крайморския град. Мъжът е на 65 години.

Той е бил спрян от служители на Първо районно управление, които се опитал да заблуди, като им представил фалшив документ за самоличност. Криминалистите бързо установили истината и го задържали.

За БТА от полицията уточниха, че грузинецът е издирван с Червена бюлетина от Интерпол – Москва заради разследване, свързано с дейността на организирана престъпна група.

