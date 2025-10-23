Фестивалът на оперното и балетно изкуство в Стара Загора ще се проведе от 21 ноември до 7 декември

От 21 ноември до 7 декември в Стара Загора ще се проведе 55-ото издание на Фестивала на оперното и балетно изкуство. Това стана ясно днес по време на съвместна пресконференция на Старозагорската опера и Общината в града.

„Петдесет и петото издание на ФОБИ ще протече под знака на едновековния юбилей на първата извънстолична опера в България. Акцентите в него са няколко - за първи път в историята на този фестивал ще гостуват и трите национални музикално-сценични института - Софийска опера, Софийска филхармония и Националният музикален театър „Стефан Македонски“, посочи директорът на културната институция Владимир Бошнаков.

Началото ще бъде поставено от премиера на операта „Андре Шение“ от Умберто Джордано, която старозагорската оперна трупа ще представи на 21 и 22 ноември. Домакините от Старозагорската опера ще представят и балета на Чайковски „Лебедово езеро“ на 25 ноември.

Зрителите ще имат възможността да се насладят и на изпълненията на Варненската опера („Русалка“ от Антонин Дворжак), както и на Пловдивската опера („Вълшебната флейта“ от Моцарт).

Други акценти в програмата на тазгодишното издание на ФОБИ са отбелязването на 150 години от рождението на Добри Христов и 200 години от рождението на Йохан Щраус-син. ФОБИ 2025 ще включва четири оперни заглавия, един балет, четири концерта, две изложби, три представяния на книги и още много любопитни събития.

„Фестивалът ще се провежда в сградата на операта, както и в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, посочи Владимир Бошнаков