Знания и умения показаха четвъртокласници от Търговище в образователната игра „Това го знам“

Четвъртокласници от Първо Основно училище (ОУ) „Христо Ботев“ - Търговище показаха знания в образователната игра „Това го знам“. Надпреварата е организирана от класния ръководител Меглена Доманова и учителката в целодневна форма на обучение Севинч Мехмедова, съвместно с Регионалната библиотека „Петър Стъпов“ – домакин на изнесения урок. Играта е част от инициативите, с които се отбелязват 180 години светско образование в Търговище.

Учениците бяха разделени на четири отбора от по трима играчи. С правилата на играта ги запозна библиотекарят Маргарита Георгиева. Екипът на културната институция бе подготвил въпроси, свързани с изученото от децата в училище досега, както и такива, които тестват общата култура на учениците. Надпреварата се състоеше от четири нива, като във всяко от тях се отговаряше на въпроси в три категории: „Най-добрите“, „Обичам България“ и „Роден край“.

В първо ниво участниците отговаряха на затворени въпроси с четири възможни отговора. Играчите имаха възможност да ползват и жокери, но състезателите не посегнаха към тях нито веднъж. Учениците демонстрираха наученото по предметите: математика, история, български език и литература, човекът и природа. Във второто ниво въпросите бяха отворени. А в трето ниво – отново затворени. Четвъртото ниво бе най-забавно – четвъртокласниците трябваше да разпознават изображения, като тук бе важна и бързината на тима.

В изнесения учебен час четвъртокласниците с лекота се справяха с поставените въпроси и показаха наученото по интересен и забавен за тях начин. Децата неусетно преминаха през хилядолетната история на България, обходиха природни и културни забележителности, разходиха се из Търговищкия край, припомниха обичаи и традиции, характерни за българския народ. Чрез фотографиите си те се фокусираха върху имената и делата на велики личности, оставили трайна диря в българската история. Едновременно с това учениците показаха, че са в крак с времето си и познават съвременни актьори, свързвайки ги с едни от най-популярните им роли в световното киното.

Заместник-директорката на Първо ОУ Ваня Кънчева приветства учениците и ги поздрави за знанията и уменията, които са натрупали в училище до сега по едни от най-трудните предмети. „Поздравявам и вашите учители и родители, които ви предават своя опит, мъдрост и знания. Пожелаваме ви състезателният дух никога да не ви напуска – не само когато влизате в състезание помежду си, но и когато се състезавате със самите вас. Приемайте предизвикателствата, за да постигате своите малки успехи“, каза Кънчева.

На раздяла домакините от Регионалната библиотека обещаха, че ще подготвят нови въпроси, за да организират още един любопитен урок.