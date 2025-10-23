Видинският музей е домакин на научна конференция за археологическите и историческите проучвания във Видин и региона

Регионалният исторически музей във Видин е домакин на научна конференция за археологическите и историческите проучвания на града и района. Форумът е посветен на 100-годишнината от рождението на Йордана Атанасова, която освен археолог е и най-дългогодишният директор на музея, както и на 115-годишнината от началото на музейното дело във Видин. Това каза за БТА директорът на музея д-р Христина Кирилова.

Йордана Атанасова е човекът направил всичко, за да бъдат съхранени музейните обекти, такива каквито са днес. Преминала е през много перипетии, но се е борила със сърце. Днес дължим много на нея, подчерта д-р Кирилова. 115 години музейно дело в региона е значима годишнина. Колегите преди нас имат изключителен принос в историографията на Видин и областта, добави тя.

В двудневната конференция участват историци, археолози, етнографи. Проф. д-р Георги Николов - един от модераторите, е рецензент на сборник с изнесените на форума доклади. Доц. д-р Здравко Димитров пое научното ръководство на музейната секция, посветена на археологията. Той продължава труда на Йордана Атанасова като научен ръководител на разкопките на Рациария, Бонония, Кастра Мартис, отбеляза д-р Кирилова.

В докладите си участниците представят научни разработки, свързани историята на Северозападна България. Сред темите на изследванията са нови открития в археологията на региона, проучвания върху наследството от римската епоха, средновековната история на Видинското царство, етнографски изследвания, както и съвременни подходи за дигитализация и опазване на културното наследство.

Конференцията се финансира с 15 195 лв. от Министерството на културата, а с част от средствата е подготвена изложбата „Археологът зад откритията“, посветена на живота и дейността на Йордана Атанасова.