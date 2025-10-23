Виенският Grandball Orkestra гостува в София в навечерието на Коледа

Виенски Grandball Orkestra гостува в София в навечерието на коледните празници. Събитието е на 5 декември в зала 1 на НДК, информират организаторите. По думите им в концерта участват звезди от Виенския симфоничен оркестър и оркестъра на виенската Народна опера (Volksoper Wien).

Ще звучат популярни валсове, арии и оркестрови пиеси, представени в оригиналния Щраусов формат едни месец преди емблематичния новогодишен концерт на Виенската опера. Част от музикантите ще бъдат представени на българска сцена от Орлин Павлов, водещ на галата.

Съзвездието от виртуозни изпълнители включва италианско-германският баритон Марко Ди, постоянен солист в Volksoper Wien.

За първи път у нас гостува и цигуларят Кристиан Шол, изявен солист, камерен музикант и концертмайстор, с постоянни изяви във виенския Музикферайн. Като концертмайстор и солист е ръководил оркестри, сред които този на Баварската държавна опера в Мюнхен, Нюрнбергските симфоници, Баварската държавна филхармония, Симфоничния оркестър на Базел, Симфоничния оркестър на Барселона, Националния оркестър на Каталуния, Националния оркестър на Порто, Оркестъра на Гранада, австрийския оркестър „Тонкюнстлер“, Виенския камерен оркестър, Радио-симфоничния оркестър на Австрийското радио (ORF), виенския Хофбург оркестър, Оперния оркестър в Кайро и оркестъра „Метрополитана“ в Лисабон, където няколко години е бил първи концертмайстор. Гостувал е и на престижни състави като Берлинската филхармония и Германската камерхармония.

/ДД