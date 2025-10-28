Започва полагане на маркировка в платното за София в ремонтирания участък от магистрала "Тракия" в област Пазарджик

В следобедните часове днес се предвижда да започне полагане на маркировка в платното за София в ремонтирания участък от магистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Оттам уточняват, че при добри метеорологични условия около 16:00 ч. ще бъде ограничено движението в платното за столицата. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас.

От пътната агенция припомнят, че продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен – 11 км, от 262-ри до 273-ти километър. В участъците в ремонт е разрешено движението в аварийната лента. При добри метеорологични условия ремонтите в област Стара Загора се очаква да завършат до края на октомври, а на трасето в област Сливен до края на ноември.

Асфалтовите работи по осемкилометровото трасе завършиха на 22 октомври. В момента трафикът за Бургас преминава без ограничения в обновено платно, което е и с нова маркировка, а в платното за София са поставени пътни знаци между лентите.