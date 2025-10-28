Германецът Юрген Клинсман е сред кандидатите за нов старши треньор на националния отбор на Чехия по футбол, съобщава местната преса.

61-годишният бивш нападател Клинсман, световен шампион през 1990 година и европървенец през 1996 година с Бундестима, е гласен за заместник на доскорошния селекционер Иван Хашек, който напусна след поражението с 1:2 от Фарьорските острови в световна квалификация в средата на месеца. Отборът ще завърши пресявките за Монидал 2026 под ръководството на временния наставник Ярослав Кьостл.

"В този момент, от уважение към всички кандидати, не смятам, че е уместно да коментираме преговорите за нов треньор на националния отбор на Чехия", коментира президентът на футболната федерация на страната Давид Трунда за портала Sport.cz.



Италианският трансферен експерт Николо Шира обяви, че Клинсман е един от кандидатите за поста, като вече са проведени разговори с него. Пражкото издание MF Dnes пък коментира, че евентуалното привличане на германеца на овакантената позиция би било "без съмнение нещо голямо".



Юрген Клинсман, който има 47 гола за Маншафта като футболист, в треньорската си кариера е водил още националните отбори на родината си, на САЩ и за последно на Република Корея в периода февруари 2023 - февруари 2024 година, както и Байерн Мюнхен и Херта Берлин на клубно ниво.

Според чешките медии друг кандидат за нов наставник на националната селекция на страната е бившият старши треньор на Турция - Фатих Терим.