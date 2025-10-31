Подробно търсене

Доминиканската република залови лодка, натоварена с наркотици, на фона на разполагането на американски военни

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Ricardo Hernandez
Санто Доминго,  
31.10.2025 02:29
 (БТА)

Правоприлагащите органи на Доминиканската република снощи прехванаха лодка, натоварена с 650 пакета кокаин, по време на операция, извършена на фона на разполагането на американски военни в района, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на властите.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че вече няма никакъв наркотрафик по море в Карибския басейн, след като нареди маневри с военни кораби и изтребители през август.

"Лодките с наркотици вече не идват", каза той.

САЩ изпратиха военен флот в Карибско море и нанасят въздушни удари там и в Тихия океан срещу лодки, за които твърдят, че принадлежат на наркотрафиканти. Администрацията на Тръмп твърди, че е извършила общо 15 атаки през последните седмици, при които са били убити 62 души, но не представи доказателства за връзките между тези лица и трафика на наркотици.

Лодката, прехваната снощи, е била заловена в Бани, в южната част на Доминиканската република и е идвала "от Южна Америка", съобщи Националната дирекция за контрол на наркотиците, която не уточни страната на произход или теглото на конфискуваните наркотици, но съобщи, че са арестувани двама доминиканци.

Дирекцията добави, че този "удар над престъпни структури" потвърждава ангажимента ѝ да "откаже използването на териториалните води за национални и международни мрежи за трафик на наркотици".

/ВД/

