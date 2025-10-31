Подробно търсене

САЩ ограничават приема на бежанци; дават предимство на белите южноафриканци

Валерия Динкова
Бели южноафриканци демонстрират в подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп пред американското посолство в Претория, 15 февруари 2025 г. Снимка: АП/Jerome Delay
Вашингтон,  
31.10.2025 04:23
 (БТА)

САЩ снощи обявиха, че ще намалят значително броя на бежанците, които са готови да приемат ежегодно, до исторически ниски нива, като ще дадат приоритет на бели южноафриканци, предаде Франс прес.

В голям обрат на десетилетната традиция за прием на бежанци, САЩ определиха броя на хората, които ще получат бежански статут тази година, на около 7 500 души, в сравнение с около 100 000 по време на управлението на бившия президент демократ Джо Байдън. Огромна част от тях ще бъдат от африканерското малцинство – наследниците на първите европейски заселници в Южна Африка – става ясно от документ на Белия дом, разпространен снощи.

"Броят на приетите ще бъде разделен между африканерите от Южна Африка и други жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в техните съответни страни на произход", се посочва в текста с дата 30 септември.

Президентът републиканец Доналд Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

През май около 50 от тях бяха посрещнати в САЩ като бежанци – инициатива, на която Претория остро се противопостави.

/ВД/

