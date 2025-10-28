Подробно търсене
ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА

Посещението на Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат

Божидар Захариев
Посещението на Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат
Посещението на Доналд Тръмп в Япония е водеща тема в западния печат
Aмериканският президент Доналд Тръмп и японската премиерка Санае Такаичи на борда на американския боен кораб "Джордж Вашингтон" в Йокосука, 28 октомври 2025 г. - снимка: AP/Mark Schiefelbein
София,  
28.10.2025 09:49
 (БТА)

Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Япония е водеща тема днес в западния печат.

Тръмп успокои Япония по отношение на бъдещето на договора за взаимно сътрудничество и сигурност. Американският лидер беше изплашил Токио с изявления, че американската ангажираност със защитата на Япония не се натъква на взаимност, пише британският в. "Таймс".

Тръмп подписа споразумение с Япония за редките земни богатства, се казва в заглавие на в. "Дейли телеграф".

Японската премиерка Санае Такаичи планира да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир, акцентира британското издание.

Американският президент Доналд Тръмп и новата японска премиерка Санае Такаичи обявиха началото на "нова златна ера" в отношенията между САЩ и Япония, като подписаха сделка за редките земни елементи, пише в. "Индипендънт".

По време на срещата си двамата лидери говориха за тесните отношения между двете страни и Тръмп поздрави Такаичи, която стана първата жена премиер на Япония, за историческата ѝ победа, отбелязва британският вестник.

В изявленията си преди срещата те на няколко пъти споменаха покойния японски премиер Шиндзо Абе, с когото Тръмп имаше тесни отношения по време на първия си президентски мандат, отбелязва в. "Гардиън".

Такаичи, която е била протеже на Абе и която споделя твърдата му линия по отношение на засилването на военното присъствие на Китай в региона, благодари на Тръмп за приятелството му с Абе, който бе убит през 2022 г.

Испанският в. "Мундо" също отбелязва, че доброто разбирателство между Тръмп и новата японска премиерка поставя началото на "златна ера" в един съюз в сферата на сигурността, който е от ключово значение за демокрациите в Тихоокеанския регион.

САЩ и Япония подписаха споразумение за редките земни богатства, за да се противопоставят на доминацията на Китай в тази област, посочва френският в. "Монд".

Този документ, подписан от американския президент и японската премиерка, предвижда разширяване на сътрудничеството и мобилизиране на капитала за поддържане на добива и преработката на полезни изкопаеми в двете страни.

В него е залегнало и съвместно изготвяне на проекти, които могат да запълнят празнините във веригите им за доставки - това "включва производни продукти като магнити, батерии и катализатори", като "през следващите шест месеца" ще бъда взети мерки за финансирането на приоритетни проекти, отбелязва френското издание.

/ИТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

28.10.2025 06:36

Премиерката Такаичи ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, заяви Белият дом

Японската премиерка Санае Такаичи е заявила, че иска да номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, според говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес. Започнала още по време на първия му мандат,
28.10.2025 06:02

Тръмп се срещна с новата японска премиерка Такаичи, страните подписаха търговско споразумение

Американският президент Доналд Тръмп се срещна в Токио с японската премиерка Санае Такаичи, очаква се двамата да обсъдят въпроси, свързани с търговията и отбраната, предаде Франс прес.
27.10.2025 10:50

Тръмп пристигна в Япония, която е втора спирка от азиатската му обиколка

Американският президент Доналд Тръмп пристигна днес в Япония – втора спирка от няколкодневната му обиколка в Азия, съобщи фотограф от Франс прес, пътуващ на борда на президентския самолет. Американският лидер първо ще се срещне с император Нарухито,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:05 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация