Подробно търсене

Китай подписа разширено споразумение за зона за свободна търговия с АСЕАН

Елена Савова
Китай подписа разширено споразумение за зона за свободна търговия с АСЕАН
Китай подписа разширено споразумение за зона за свободна търговия с АСЕАН
Малайзийският премиер Ануар Ибрахим и китайският премиер Ли Цян пристигат за церемонията по подписаване на споразумението за зона за свободна търговия АСЕАН-Китай. Снимка: Chalinee Thirasupa/Pool Photo via AP
Куала Лумпур,  
28.10.2025 09:20
 (БТА)

Китай и Асоциацията на страните от Югоизточна азия (АСЕАН) подписаха разширено споразумение за зона за свободна търговия, съобщиха световните агенции. 

"Единството е сила", каза китайският премиер Ли Цян на срещата на върха Китай-АСЕАН, която се състоя след подписването на документа.    

Споразумението за зона за свободна търговия АСЕАН-Китай 3.0 бе подписано в последния ден от годишната среща на върха на АСЕАН и свързаните с нея форуми, в присъствието на Ли Цян и малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който е председател на АСЕАН тази година. 

Това е третото преразглеждане на дългогодишното споразумение, което беше сключено за първи път през 2002 г. и влезе в сила през 2010 година. Зоната за свободна търговия обхваща пазар с общо над 2 милиарда души и намалява митата върху стоките, като стимулира потоците от услуги и инвестиции.

Двустранната търговия е нараснала от 235,5 милиарда долара през 2010 г. до почти 1 трилион долара през миналата година. 

АСЕАН е основана през 1967 г. на днешния ден, обединявайки единадесет страни от региона на Югоизточна Азия, а първата й среща на върха е през 1976 година. 

Очаква се зоната за свободна търговия АСЕАН-Китай 3.0 да разшири интеграцията в региона, като обхване нови области като цифровата търговия, зелената икономика, устойчивостта и подкрепата за малките и средните предприятия, които съставляват по-голямата част от бизнеса в АСЕАН, посочват официални лица. Споразумението има за цел да разшири достъпа до ползите от търговията, да подобри достъпа до пазара за по-малките участници, да опрости немитническите процедури и да намали регулаторните бариери.

/ЕС/

Свързани новини

27.10.2025 19:57

Китайският премиер призова да се избегне връщането към "закона на джунглата" в търговията преди срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин

Китайският премиер Ли Цян призова днес да се избегне връщането към "закона на джунглата" в търговията и осъди "едностранността (в търговията)", само няколко дни преди ключовата среща между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин, предаде Франс
27.10.2025 16:51

Китайският външен министър разговаря по телефона с Марко Рубио преди срещата между Тръмп и Си

Китайският министър на външните работи Ван И изрази днес надежда, че Китай и САЩ ще работят заедно, за да подготвят диалога между двете страни на най-високо равнище, предаде Синхуа.
27.10.2025 16:46

Китайска делегация на високо равнище ще посети скоро Брюксел след решението на Пекин да затегне износа на редкоземни елементи, заяви Антонио Кoща

Официална китайска делегация ще посети Брюксел "в следващите седмици", за да бъдат обсъдени ограниченията, наложени от Пекин върху износа на редкоземни елементи. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Франс

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:06 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация