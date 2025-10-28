Наградите „Анастасия Тошева“ и "Млад учител" за постижения в сферата на науката и образованието ще бъдат връчени на 1 ноември в Стара Загора

Петнадесет претенденти ще се борят за отличието „Анастасия Тошева“, което се връчва в Стара Загора по повод 1 ноември - Деня на народните будители. Това става ясно от постъпилите предложение за връчване на отличието, публикувани на официалната страница на община Стара Загора.

Наградата е създадена през 1985 година и е връчвана до 1989 година, след което е възстановена през 1999 година, сочи справка в старозагорската библиотека "Родина".

Шестима млади учители в Стара Загора се конкурират за плакета „Млад учител“.

Отличията „Анастасия Тошева“ и „Млад учител“ се връчват всяка година за високи постижения в областта на науката и образованието в община Стара Загора. Тази година победителите ще бъдат обявени в навечерието на Деня на народните будители, на 30 октомври, в Културен център „Стара Загора“. По време на церемонията ще бъдат връчени и наградата „Митрополит Методий Кусев“ на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

БТА припомня, че през миналата година с наградата „Анастасия Тошева“ бяха отличени педагозите Йовка Янчева от ОУ „Кирил Христов“, Лалка Вълева от ППМГ „Гео Милев“ и Мариана Пенчева-Абединова, директор на СУ „Максим Горки“.

С отличието „Млад учител“ тогава бяха удостоени Лорета Кравченко-Георгиева от ОУ „Георги Райчев“, Пламена Райчева от ППМГ „Гео Милев“, Златина Александрова от частна детска градина „Ян Бибиян“, Меглена Налбантова от СУ „Максим Горки“ и Иван Иванов от ОУ „П. Р. Славейков“.