Цената на природния газ на хъба TTF е близо 32 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 61 лева

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 31,830 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 14 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,810 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,112 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 30 октомври, е 61,09 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,05 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 61,06 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 61,09 лева за мегаватчас.