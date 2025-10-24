Цената на природния газ на хъба TTF отчита леко понижение до 32 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" е близо 65 лв.

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,035 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 14:30 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,200 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 32,454 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 24 октомври, е 64,82 лева за мегаватчас, като поевтинява с 3,22 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 66,86 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 64,82 лева за мегаватчас.