Цената на природния газ на хъба TTF е близо 32 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 61 лева

Камелия Цветанова
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
29.10.2025 11:57
 (БТА)

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 31,695 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:45 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,60 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,112 евро за мегаватчас. 

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 29 октомври, е 61,05 лева за мегаватчас, като поевтинява с 0,61 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 61,43 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 61,05 лева за мегаватчас.

/ЕС/

