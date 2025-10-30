Най-старото училище в Силистра отбеляза патронния си празник

Силистренското Основно училище „Отец Паисий“, което е най-старото в града, отбеляза тържествено 164 години от основаването си.

Под звуците на фанфарния оркестър бе посрещнато училищното знаме. Поздравления към ръководството, учителите и учениците отправиха кметът на община Силистра Александър Сабанов и областният управител Илиян Великов.

По време на тържеството кметът сподели и добрата новина, че скоро ще започне дългоочаквания ремонт на сградата на училището. Той ще осигури модерна, безопасна и вдъхновяваща учебна среда за всички ученици.

В навечерието на празника бяха наградени победителите в литературния конкурс „Духът на българина“, който се организира от училище в партньорство с Регионалното управление на образованието. Проявата се провежда в продължение на повече от 30 години. Тази година в конкурса се включиха повече от 80 деца от цялата област.

Основно училище „Отец Паисий“ е най-старата образователна институция в Силистра. То е наследник на първото класно училище, основано от учителя Милан Кънчев Миланов през учебната 1861/1862 година. Днес то е с две степени на обучение – начална и прогимназиална.

През 2011 година, когато училището чества 150 години от създаването си, в двора му бе осветен паметник на първия български будител - отец Паисий. Той е с височина 3 метра и е изработен от силистренски скулптор Йордан Колев.