САЩ "твърдо ще защитават интересите си", заяви Хегсет на среща с китайския министър на отбраната

Валерия Динкова
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Снимка: AP Photo/Eugene Hoshiko, Pool
Куала Лумпур,  
31.10.2025 06:25
 (БТА)

САЩ ще "продължат твърдо да защитават интересите си", заяви днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет на среща с китайския си колега Дун Цзюн в Китай, предаде Ройтерс.

Хегсет написа в социалната мрежа "Екс", че е казал на китайския министър на националната отбрана, че САЩ са обезпокоени от китайската активност в Южнокитайско море и е подчертал ключовото значение на поддържането на баланс на силите в Индо-тихоокеанския регион.

/ВД/

