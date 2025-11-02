Подробно търсене

Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната

Габриела Иванова
Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната
Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната
Китайски военен хеликоптер лети близо до самолет на Филипинското бюро по рибарство и водни ресурси над плитчината Скарбъро в Южнокитайско море. Снимка: AP/Joeal Calupitan
Манила ,  
02.11.2025 16:33
 (БТА)

Канада и Филипините, които открито критикуват действията на Китай в Южнокитайско море, подписаха споразумение в областта на отбраната за засилване на съвместните военни учения и разширяване на партньорствата в областта на сигурността, съобщи Асошиейтед прес. 

През последните години Канада и други западни държави увеличават военното си присъствие в Индо-тихоокеанския регион, за да насърчат върховенството на закона и да разширят възможностите за търговия и инвестиции. Тази стратегия съвпада с усилията на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши да укрепи отбранителните връзки със своите партньори. Целта му е подсилване на филипинската армия на фона на китайското присъствие в спорните морски територии.

В последно време Пекин обвинява Манила, че "предизвиква проблеми" и "подкопава регионалната стабилност" заради съвместните патрули и военни учения на Филипините със САЩ и други страни в Южнокитайско море.

Китай предявява претенции за цялата му акватория, въпреки решението на международния арбитраж от 2016 г., което отхвърли тези териториални претенции въз основа на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 година. Пекин отказва да признае решението и често използва водни оръдия и опасни маневри, за да блокира филипински кораби, като при някои инциденти има и пострадали. Претенции за водите предявяват още Виетнам, Малайзия, Бруней и Тайван.

Новото споразумение беше подписано в Манила от филипинския министър на отбраната Гилберто Теодоро-младши и неговия канадски колега Дейвид Макгинти. 

Според Макгинти договорът ще засили сътрудничеството между двете страни чрез съвместни обучения, обмен на информация и координация при извънредни ситуации, включително природни бедствия. Теодоро-младши подчерта, че документът е ключов за утвърждаването на международен ред, основан на правила, в регион, изправен пред потенциална ескалация на напрежението. 

Подобни споразумения уреждат правния статут на чужди военни контингенти, участващи в мащабни съвместни учения в съответната страна.

Филипините подписаха първия си такъв договор със САЩ през 1998 г., а девет години по-късно и с Австралия. Споразумението с Канада е третото от този тип, подписано по време на управлението на президента Маркос-младши, след подобни договорености с Япония и Нова Зеландия. В момента Манила води преговори за подобни споразумения с Франция и Сингапур, а според Теодоро-младши и други официални служители предстои да бъдат започнати разговори и с Великобритания, Германия и Индия.

/ЛМ/

Свързани новини

31.10.2025 15:31

САЩ и Филипините създават съвместна оперативна група за ключови райони, включително Южнокитайско море, съобщава Пентагонът

САЩ и Филипините са създали нова съвместна оперативна група за укрепване на сътрудничеството и повишаване на военната готовност в редица райони, включително в Южнокитайско море, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс. Съобщението бе направено след
31.10.2025 11:46

Малайзия призова АСЕАН да разшири сътрудничеството си в сферата на киберсигурността

Малайзия призова членовете на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) да разширят сътрудничеството си в сферата на сигурността, което да се простира от открито море до киберпространството, предаде Асошиейтед прес.
31.10.2025 06:25

САЩ "твърдо ще защитават интересите си", заяви Хегсет на среща с китайския министър на отбраната

САЩ ще "продължат твърдо да защитават интересите си", заяви днес американският министър на отбраната Пийт Хегсет на среща с китайския си колега Дун Цзюн в Китай, предаде Ройтерс.
27.10.2025 03:50

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море, предаде Франс прес. Хеликоптер „MH-60R Sea Hawk“, който е извършвал рутинни операции от самолетоносача на САЩ „Нимиц“, се е разбил първо в морето, според съобщение на
12.10.2025 10:59

Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения за сблъсък между техни кораби в Южнокитайско море

Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения във връзка с конфронтация между техни кораби в близост до спорни острови във водите на Южнокитайско море, което доведе до допълнително покачване на напрежението в богатия на ресурси воден път, предаде Ройтерс. 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:35 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация