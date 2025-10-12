Подробно търсене

Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения за сблъсък между техни кораби в Южнокитайско море

Симеон Томов
Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения за сблъсък между техни кораби в Южнокитайско море
Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения за сблъсък между техни кораби в Южнокитайско море
Снимка на филипинската брегова охрана, на която се вижда как китайски кораб (вдясно) използва днес водно оръдие срещу плавателен съд на Филипините край бреговете на контролирания от Манила остров Титу, част от архипелага Спратли, в Южнокитайско море. Снимка: АП/ Philippine Coast Guard
Манила ,  
12.10.2025 10:59
 (БТА)

Филипините и Китай си отправиха взаимни обвинения във връзка с конфронтация между техни кораби в близост до спорни острови във водите на Южнокитайско море, което доведе до допълнително покачване на напрежението в богатия на ресурси воден път, предаде Ройтерс. 

Филипините твърдят, че китайски кораби са използвали водни оръдия и са блъснали филипински плавателен съд в близост до контролирания от Манила остров Титу в архипелага Спратли, описвайки тези действия като "ясна заплаха", се казва в изявление на филипинската брегова охрана. 

Според Манила тази сутрин три кораба са били закотвени в близост до острова като част от правителствена програма за защита на местните рибари, когато китайски кораби се приближили до тях и използвали водни оръдия, за да ги сплашат. 

Предполага се, че час по-късно кораб на китайската брегова охрана е използвал водно оръдие директно срещу филипински кораб, след което се е блъснал в кърмата му, нанасяйки леки щети, но без да има пострадали сред екипажа, съобщиха филипинските власти. 

От своя страна китайската брегова охрана съобщи, че два филипински правителствени кораба "са навлезли незаконно" във водите край Санди Кей, малък коралов риф в северната част на остров Титу в архипелага Спратли, което е довело до сблъсък. 

Пекин твърди, че филипинският кораб "е дошъл опасно близо" до плавателен съд на китайската брегова охрана, като обвинява Манила за случилото се. 

Спорният район, който е част от архипелага Спратли, неведнъж през годините е ставал място на сблъсъци между двете държави. Напоследък обаче напрежението се увеличи, особено по отношение на плитчината Скарбъро, наричана от Пекин остров Хуангян и известна във Филипините като плитчината Панатаг, както и други спорни райони в Южнокитайско море, към които Китай почти изцяло има териториални претенции.

Бруней, Индонезия, Виетнам, Малайзия и Филипините също предявяват териториални претенции към части от Южнокитайско море, представляващо също така и стратегически търговски маршрут, по който се извършват търговски превози на стойност над 3 трилиона долара годишно. 

 

/СХТ/

Свързани новини

10.10.2025 12:07

Два китайски военни кораба пристигнаха в Камбоджа на приятелско посещение

Два китайски военни кораба пристигнаха в Камбоджа на приятелско посещение с цел провеждане на съвместни учения, както каза Пекин, на фона на известно дипломатическо напрежение, съобщи Асошиейтед прес.
10.10.2025 10:24

Кметовете на Хирошима и Нагасаки поканиха Тръмп да посети двата града по време на предстоящата му визита в Япония

Кметовете на Хирошима и Нагасаки изпратиха писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с покана да посети двата града, опустошени от американските ядрени бомбардировки през 1945 г., по време на планираното му посещение в Япония в края на месеца, съобщи Киодо.
24.09.2025 08:05

Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай, след като отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

ТТайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес.
23.09.2025 09:21

Висши дипломати от САЩ, Южна Корея и Япония изразиха загриженост относно Тайванския проток

Външните министри на Южна Корея, Япония и Съединените щати изразиха загриженост относно все по-честите дестабилизиращи дейности около Тайван, в съвместно изявление, публикувано след срещата им вчера, предаде Ройтерс.
22.09.2025 07:18

Филипините спряха работата и учебните занятия в столицата Манила и в голяма част от страната заради тайфуна "Рагаса"

Филипините спряха работата и учебните занятия в цялата столица Манила и в голяма част от страната, докато супертайфунът "Рагаса" се приближава към северната част на остров Лусон, като заплашва да донесе опустошителни ветрове и проливни дъждове, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:53 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация