Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай, след като отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

Алексей Маргоевски
Местни жители наблюдават огромните вълни, които се издигат при приближаването на тайфуна "Рагаса" в крайбрежния китайски град Шънчжън, провинция Гуандун, 23 септември 2025 г. Снимка: АП/Ng Han Guan
Хонконг/Тайпе,  
24.09.2025 08:05
 (БТА)

Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес.

Тайван съобщи за 14 загинали и 124 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.

Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията.

Силните ветрове отнесоха части от покрива на пешеходен мост и повалиха дървета в целия град. Около 13 ранени души бяха приети в болница.

Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.

Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.

Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч, се движи на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост  около 22 км/ч.

/НС/

