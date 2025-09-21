Китай и Тайван се готвят за тайфуна „Рагаса“

Китай, Хонконг и Тайван се готвят за приближаващия се тайфун „Рагаса“, предаде ДПА.

Тайванската метеорологична служба издаде предупреждение за югоизточното крайбрежие на острова. През следващите дни в региона се очакват проливни дъждове, бури и високи вълни. Според тайванските метеоролози „Рагаса“ ще се насочи по-късно към южната част на Китай.

Китайската централна метеорологична служба очаква бурята да достигне южната част на страната като супертайфун с най-високата, 17-а категория, с пориви на вятъра, достигащи до над 200 км/ч.

Крайбрежието на южната китайска провинция Гуандун, където се намират градовете Гуанджоу и Шънджън, ще усети последиците от бурята в сряда.

Като предпазна мярка авиокомпаниите в Хонконг предложиха на пътниците, пътуващи до и от него, възможността да пререгистрират полетите си. Някои полети вече са отменени.