Китай и Тайван се готвят за тайфуна „Рагаса“

Виктор Турмаков
Снимка: AP Photo/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
21.09.2025 11:19
Китай, Хонконг и Тайван се готвят за приближаващия се тайфун „Рагаса“, предаде ДПА.

Тайванската метеорологична служба издаде предупреждение за югоизточното крайбрежие на острова. През следващите дни в региона се очакват проливни дъждове, бури и високи вълни. Според тайванските метеоролози „Рагаса“ ще се насочи по-късно към южната част на Китай.

Китайската централна метеорологична служба очаква бурята да достигне южната част на страната като супертайфун с най-високата, 17-а категория, с пориви на вятъра, достигащи до над 200 км/ч.

Крайбрежието на южната китайска провинция Гуандун, където се намират градовете Гуанджоу и Шънджън, ще усети последиците от бурята в сряда.

Като предпазна мярка авиокомпаниите в Хонконг предложиха на пътниците, пътуващи до и от него, възможността да пререгистрират полетите си. Някои полети вече са отменени.

