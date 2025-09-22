Филипините спряха работата и учебните занятия в столицата Манила и в голяма част от страната заради тайфуна "Рагаса"

Филипините спряха работата и учебните занятия в цялата столица Манила и в голяма част от страната, докато супертайфунът "Рагаса" се приближава към северната част на остров Лусон, като заплашва да донесе опустошителни ветрове и проливни дъждове, предаде Ройтерс.

Националната метеорологична служба обяви най-сериозния код на опасност от тайфуни на отдалечения остров Бабуян, призовавайки жителите на ниските и крайбрежни райони да се евакуират преди очакваните вълни и наводнения.

С ветрове с максимална постоянна скорост от 205 км/ч и пориви до 250 км/ч, се очаква "Рагаса" да достигне сушата или да мине покрай остров Бабуян около обяд, преди да пресече Лусонския проток.

Макар че тайфунът няма да засегне директно Тайван, се очаква той да причини проливни дъждове на слабо населеното източно крайбрежие на острова. Тайван издаде предупреждения и отмени полети до източните градове, включително Тайтун и Хуалиен.

Очаква се след това бурята да връхлети Хонконг, докато се движи към южното крайбрежие на Китай. Финансовият център е призовал жителите да се подготвят за един от най-силните тайфуни от години и обмисля затваряне на летището за 36 часа, информира "Блумбърг".

Филипинските синоптици предупредиха за опасност от масови прекъсвания на електроснабдяването, свлачища и опасни условия за корабоплаване, след като в периферията си бурята достигна Лусон. Авиокомпаниите отмениха повече от десет вътрешни полета, а пристанищата преустановиха фериботните превози.