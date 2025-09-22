Авиокомпании отменят редица полети от и до летището в Хонконг заради очакване на супертайфуна "Рагаса"

Хонконгското международно летище ще преустанови почти всички полети от 18:00 ч. местно време на 23 септември до 6:00 ч. на 25 септември във връзка с приближаването на супертайфуна "Рагаса", съобщи високопоставен служител в ръководството на летищната администрация, цитиран от Блумбърг

Макар самото летище да остане отворено, се очаква "значително намаление“ на броя на полетите. Според данни на летищната администрация, то обслужва средно около 1100 полета и 190 000 пътници дневно.

Националният превозвач "Катай Пасифик Еъруейс“ (Cathay Pacific Airways) обяви, че ще отмени над 500 полета поради неблагоприятните метеорологични условия и ще започне постепенно възстановяване на полетите в дневните часове в четвъртък. Компанията притежава около 45% от пазарния дял на летището.

Хонконгската обсерватория съобщи, че тайфунът Рагаса вече е достигнал категория "супертайфун“, с устойчиви ветрове от 230 км/ч близо до ядрото си — еквивалент на ураган от четвърта категория по скалата на Сафер-Симпсън.

Очаква се затварянето на летището за близо 36 часа да има сериозно отражение върху икономиката на мегаполиса с 7,5 милиона жители.

"Куонтас“ (Qantas) потвърди, че осем нейни полета ще бъдат засегнати в посочения период, като всички пътници ще могат да презапазят билетите си в срок до седем дни или да получат кредит за бъдещо пътуване.

"Хонконг Еърлайнс“ (Hong Kong Airlines) също е уведомила пътниците си за отмяна на полети, а от "Катай Пасифик Еъруейс“ съобщават, че продължават да наблюдават ситуацията и да координират действията си спрямо развитието на тайфуна.