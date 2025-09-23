Подробно търсене

Китайските власти преустановяват работа и учебните занятия в големи градове в Южен Китай заради тайфуна "Рагаса"

Габриела Големанска
Китайските власти преустановяват работа и учебните занятия в големи градове в Южен Китай заради тайфуна "Рагаса"
Китайските власти преустановяват работа и учебните занятия в големи градове в Южен Китай заради тайфуна "Рагаса"
Снимка: AP Photo/Chiang Ying-ying
Пекин,  
23.09.2025 06:44
 (БТА)

Китайските власти обявиха днешния ден за неработен и за неучебен в Шънджън и още дузина големи градове в Южен Китай, които са общо население от десетки милиони души. Причината е приближаването на тайфуна „Рагаса“, предаде Франс прес.

Очаква се стихията да нанесе сериозни щети и всички хора са призовани да не напускат домовете си.

Според метеоролози „Рагаса“, ще връхлети сушата тази нощ местно време.               

 

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:57 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация