Китайските власти преустановяват работа и учебните занятия в големи градове в Южен Китай заради тайфуна "Рагаса"

site.btaКитайските власти преустановяват работа и учебните занятия в големи градове в Южен Китай заради тайфуна "Рагаса"
Китайските власти обявиха днешния ден за неработен и за неучебен в Шънджън и още дузина големи градове в Южен Китай, които са общо население от десетки милиони души. Причината е приближаването на тайфуна „Рагаса“, предаде Франс прес.
Очаква се стихията да нанесе сериозни щети и всички хора са призовани да не напускат домовете си.
Според метеоролози „Рагаса“, ще връхлети сушата тази нощ местно време.
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина