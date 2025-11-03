ФНА: Филипините, Австралия, Япония и САЩ изразиха загриженост от „дестабилизиращите действия“ на Китай

Министрите на отбраната на Филипините, Австралия, Япония и САЩ изразиха загриженост от дестабилизиращите действия на Китай в Източнокитайско и Южнокитайско море, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА). Тази загриженост се изразява в публикувано съвместно изявление на министрите на отбраната на Филипините, Австралия, Япония и САЩ – Гилберто Теодоро-младши, Ричард Марлз, Шинджиро Коидзуми и Пийт Хегсет. Четиримата се видяха в Куала Лумпур.

„Министрите потвърдиха сериозната си загриженост по отношение на дестабилизиращите действия на Китай в Източнокитайско и Южнокитайско море, както и че отхвърлят всякакви едностранни опити за промяната на статуквото чрез сила или заплахи“, се допълва в документа.

Настоящата среща между министрите е петата за последните три години, което подчертава ангажимента им да прокарат споделената визия за свободен и открит Индо-тихоокеански регион.

Те подчертаха значението на поддържането на международното право и свободата на навигацията и полетите, както е отразено в Конвенция на ООН по морско право и е потвърдено през 2016 г. в Арбитражното решение за Южнокитайско море, което е окончателно и правно обвързващо за страните по производството.

Четиримата министри на отбраната изразиха своята продължаваща подкрепа за централната роля на АСЕАН при оформянето на бъдещото на региона и се ангажираха да осигурят стабилността и мира в региона чрез потвърждаване на общите усилия за възпиране и оперативна готовност на страните си, както и чрез засилване на координираните дейности по отбранително сътрудничество. Министрите обсъдиха и прогреса, свързан със споделянето на информация, съвместното обучение и оперативната координация, което да позволи по-добра координация между силите им.

„За по-голямо съгласуване на политическите и оперативните цели министрите изразиха подкрепа за рамката за установяване на Съвет за сътрудничество между министрите на отбраната на Австралия, Япония, Филипините и САЩ“, се казва в изявлението.

Те приветстваха влизането в сила на Споразумението за реципрочен достъп между Япония и Филипините, което позволява на двете държави да бъдат по-всеобхватни двустранни и многостранни партньори.

Министрите „приветстваха предстоящото учение „Баликатан 2026“ като поредното учение във Филипините с участието на съответните сили на всичките четири страни за подобряване на съвместната готовност“, се добавя в изявлението.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)