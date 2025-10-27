Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море, предаде Франс прес.

Хеликоптер „MH-60R Sea Hawk“, който е извършвал рутинни операции от самолетоносача на САЩ „Нимиц“, се е разбил първо в морето, според съобщение на американския Тихоокеански флот. Трима души, които са били в машината, са спасени.

Половин част след това изтребител „Boeing F/A-18F Super Hornet“ се е разбил също в морето, докато извършвал рутинни операции от същия самолетоносач. Двамата души на борда му също са били спасени.

Загубите на двата летателни апарата стават в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп е на обиколка в Азия, която е първата по време на втория му мандат.