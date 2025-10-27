Подробно търсене

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море

Габриела Големанска
Американският военен кораб "Нимиц". Снимка: Cha Geun-ho/Yonhap via AP
Вашингтон,  
27.10.2025 03:50
 (БТА)

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море, предаде Франс прес.

Хеликоптер „MH-60R Sea Hawk“, който е извършвал рутинни операции от самолетоносача на САЩ „Нимиц“, се е разбил първо в морето, според съобщение на американския Тихоокеански флот. Трима души, които са били в машината, са спасени.

Половин част след това изтребител „Boeing F/A-18F Super Hornet“ се е разбил също в морето, докато извършвал рутинни операции от същия самолетоносач. Двамата души на борда му също са били спасени.

Загубите на двата летателни апарата стават в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп е на обиколка в Азия, която е първата по време на втория му мандат.

