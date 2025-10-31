Илияна Йотова ще участва днес в откриването на XXIII Национална научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва днес в откриването на XXIII Национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“. Това става ясно от програмата на президентската институция.

Форумът се организира от Университета по библиотекознание и информационни технологии по повод Деня на народните будители. Домакин на събитието е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

БТА припомня, че на 1 ноември, събота, от 10:30 часа пред сградата на президентската институция ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на Република България по случай Деня на народните будители. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част.

/ХК