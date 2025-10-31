Нови проекти за ремонт на спортен комплекс и опазване на горите от пожари ще обсъжда Общински съвет – Тунджа на днешното си 29-о редовно заседание. Съветниците ще разгледат общо 25 точки, според предварителния дневен ред, публикуван на сайта на местната администрация.

Общинската управа ще поиска съгласието на съветниците за кандидатстване с проект за обновяване и ремонт на залата и съблекалнята към спортния комплекс в село Кукорево. Финансиране ще се очаква по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. на Министерството на младежта и спорта. Това е възможност да осъвремени спортната база и да даде стимул на младите хора да спортуват активно, посочва кметът на община Тунджа Станчо Ставрев в мотивите си към предложението.

Съветниците ще трябва също да решат дали Община Тунджа да кандидатства с проектно предложение за превенция на горски пожари и природни бедствия. Средствата там се предвиждат от европейско финансиране по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. Планира се изграждане и подобряване на противопожарна инфраструктура – просеки, минерализовани и санитарни ивици, както и пътища за достъп на специализирана техника.

На заседанието съветниците ще обсъдят и изменения в Общия устройствен план на общината в землищата на няколко населени места, продажба на общински имоти и предложения, свързани с управление на общинската собственост. Ще им бъде представена и информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2025 г. На гласуване ще бъде подложена и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г.