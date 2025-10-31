Община Самуил и тази година ще подпомогне с еднократна помощ редовно обучаващи се студенти. Предложението на ръководството на общината да бъдат отпуснати средствата ще бъде взето на днешното заседание на Общинския съвет, съобщиха от общинската администрация.

Парите се дават ежегодно от вече повече от 20 години по повод на студентския празник - 8 декември. Съгласно Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ средствата се дават на неработещи и обучаващи се в редовна форма през учебната 2025/2026 г. студенти. Задължително условие е учещите да имат постоянен адрес на територията на Община Самуил. Всеки студент, отговарящ на критериите, ще получи еднократна помощ в размер на 100 лева. За да бъдат отпуснати средствата, кандидатите подават заявление до кмета на общината.

На заседанието Общинският съвет ще даде становище и за отпускане на еднократни парични помощи за лечение и за неотложни нужди на 42 нуждаещи се от общината.

В дневния ред са още докладни записки за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост. Общинските съветници ще разгледат и предложение за предоставяне за безвъзмездно управление и ползване на общински имоти публична общинска собственост на Сдружение „За социална отговорност и регионални инициативи - Банско” за осъществяване на дейности в подкрепа на рискови групи, хора и семейства във Владимировци.