Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят днес в Каварна, Белоградчик, Медковец, Трявна и Невестино

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес (31 октомври) в Каварна, Белоградчик, Медковец, Трявна и Невестино. Началният час на всички срещи е 11:00 часа.

Информационното събитие в Каварна ще се проведе в Заседателната зала в Общината, намираща се на адрес ул. "Добротица“ №26.

Срещата в Белоградчик ще се състои в Младежки дом на адрес ул. "Васил Левски“ №4-А.

Събитието в Медковец ще се проведе в Заседателна зала в Общината, намираща се на ул. "Георги Димитров“ № 26, ет. 2

Домакин на информационната среща в Трявна ще бъде Общината на адрес ул. "Ангел Кънчев" № 21.

Събитието в Невестино ще се проведе в зала в Общинската администрация.

По време на информационните срещи гражданите ще могат да получат информация относно всички стъпки и етапи по въвеждането на еврото в България и ще могат да зададат своите въпроси на експертите от Комисията за защита на потребителите.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за всичко свързано с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година.