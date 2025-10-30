Подробно търсене

Над 20 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Над 20 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие
Над 20 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие
Ветроенергиен парк „Свети Никола“ край Каварна. Снимка: Камелия Цветанова/БТА, архив
София,  
30.10.2025 14:07
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,9 процента (1306 гигаватчаса) от общото количество електроенергия, а на морските вятърни паркове се падат 3,8 процента (297 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (26,9 процента), Германия (47,8 на сто) и Литва (39,47процента). В България делът е 2,4 на сто. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (665,7 гигаватчаса), Франция (166,3 гигаватчаса) и Испания (162,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 2,1 гигаватчаса.  

/ИЦ/

Свързани новини

27.10.2025 09:53

Вятърните централи в Европа са произвели близо 24 на сто от общото количество електроенергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,8 процента от общото
24.10.2025 09:27

Вятърната енергия осигури над 33 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 33,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 29,3 процента от общото
21.10.2025 13:18

Вятърната енергия осигури над 28 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 28,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 23,4 процента от общото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:17 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация