Над 20 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,9 процента (1306 гигаватчаса) от общото количество електроенергия, а на морските вятърни паркове се падат 3,8 процента (297 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (26,9 процента), Германия (47,8 на сто) и Литва (39,47процента). В България делът е 2,4 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (665,7 гигаватчаса), Франция (166,3 гигаватчаса) и Испания (162,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 2,1 гигаватчаса.